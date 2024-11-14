Уралец из ревности убивал гражданскую жену прямо на глазах у ребенка

Житель Свердловской области убил гражданскую жену на глазах у их ребенка. Как сообщил «Новому Дню» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, 16 марта 2024 года при распитии спиртных напитков между 44-летним мужчиной и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности.