В Лениногорском районе обновили мемориал 18-летнему герою Гражданской войны

На Лысой горе рядом с деревней Дурасово в Лениногорском районе обновили мемориал комиссару 235-го Невельского полка Александру Кондратьеву.
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