Darkest Dungeon 2 получила дополнение Inhuman Bondage и режим Kingdoms для ПК Red Hook Studios объявила...

Darkest Dungeon 2 получила дополнение Inhuman Bondage и режим Kingdoms для ПКRed Hook Studios объявила о выходе нового бесплатного игрового режима Kingdoms для Darkest Dungeon 2, , а также его первого из трех приключенческих модулей Hunger of the Beast Clan и их следующего платного DLC Inhuman… источник#Inhuman.