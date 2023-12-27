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Робот Tesla напал на инженера на заводе компании в Техасе

Робот Tesla напал на инженера на заводе компании в Техасе

Злой Электроник схватил техасского работягу и чуть было не убил, попутно измазав заводское помещение кровью.

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