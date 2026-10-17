Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов после матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) в комментарии для «СЭ» оценил шансы исполняющего обязанности главного тренера воронежцев Алексея Ребко быть утвержденным в качестве главного тренера.