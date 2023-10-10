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Rheinmetall получил заказ от властей ФРГ на 150 тысяч боеприпасов для Украины

Rheinmetall получил заказ от властей ФРГ на 150 тысяч боеприпасов для Украины

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на производство 150 тыс.

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