Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Чрезмерное увлечение рыбалкой, альпинизмом и сбором грибов может привести к опасным ситуациям на природе, так как стремление к ярким эмоциям нередко заставляет людей забывать о мерах предосторожности.