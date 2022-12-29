Popcaketv

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«Стало еще хуже, но я жива», — Заворотнюк сделала обращение к россиянам

«Стало еще хуже, но я жива», — Заворотнюк сделала обращение к россиянам

Последние месяцы дочь знаменитой артистки Анастасии Заворотнюк уделяет много внимания путешествиям. Она посетила уже несколько разных стран, но для жизни на постоянной основе остановилась в Дубае — в городе, где предложили работу её избраннику.

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