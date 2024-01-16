Бюст Герою СССР Василию Маргелову установят в парке Дома офицеров

Представители общественных организаций нашего региона - «Десантное братство» и «Союз десантников» выступили с инициативой увековечить память командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Василия Филипповича Маргелова.
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