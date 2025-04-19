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Уважаемые ялтинцы и гости города!

Уважаемые ялтинцы и гости города!

Уважаемые ялтинцы и гости города!Примите самые искренние поздравления со Светлым Христовым Воскресением! Для православных Пасха - это самый душевный, тёплый, ожидаемый праздник.

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