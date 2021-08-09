Политика как она есть

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На кону 10 млрд долларов: «Сухой» со своим Су-75 опять обошел «МиГ»

На кону 10 млрд долларов: «Сухой» со своим Су-75 опять обошел «МиГ»

Недавно закончившийся в подмосковном Жуковском на аэродроме Раменское XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 был ознаменован рядом премьер, среди которых были и новый разведывательно-ударный БПЛА семейства «Орион» от группы компаний «Кронштадт»; и модернизированный Ил-114-300; и легкий многофункциональный ЛМС-901 «Байкал» от Уральского завода гражданской авиации УЗГА; и многострадальный среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский МС-21-310, наконец-то получивший отечественные двигатели ПД-14 от ОДК «Пермские моторы», призванные заменить американские PW1400G-JМ от компании Pratt&Whitney, и совершивший на них первый показательный полет с фигурами умеренно-высокого пилотажа в паре с таким же самолетом МС-21-300, но укомплектованным американскими двигателями.

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