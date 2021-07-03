Комсомольская правда

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Вместо пятиэтажек в Москве построят космические небоскрёбы

Вместо пятиэтажек в Москве построят космические небоскрёбы

Захватывающее дух будущее столицы показали на Московском урбанистическом форуме. Напомним, он проходит в парке «Зарядье» до 4 июля включительно.

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