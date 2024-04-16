Любовь - это когда хочется человека обнимать немножко чаще, чем бить

Где-то в Баварии… Дорогая, я с друзьями в бар. попить пива… … если меня долго не будет, пусть сын поступает в медицинский… Встречаются двое школьных приятелей, и один говорит: - Да, многие из наших друзей уже развелись, а ты женат 15 лет и все говорят, что у тебя очень счастливый брак.