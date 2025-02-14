WSJ: Трамп исключает Киев из переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Подход президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта, его высказывания и даже уступки и местами требования, указывают на то, что Вашингтон фактически не собирается «подставлять стул» Киеву за столом переговоров.
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