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Как переехать в лето за 12500 рублей

Как переехать в лето за 12500 рублей

Бассейны Вода, много воды - бассейн, ныряние, заплывы - это то, что нужно и детворе, и взрослым. В интернете есть много предложений от открытых комплексов и аквапарков, предлагающих как абонементные программы плаванья, так и разовые посещения.

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