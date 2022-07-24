Свыше 100 студентов РГУПС завершают учебные сборы на БАМе

В ходе прохождения стажировки студенты приняли участие в проведении геодезических работ, а также в процессе разработки скального грунта и возведения насыпи.
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