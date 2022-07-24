Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    У меня стаж на 1 предприятии 53 года, ветеран труда, а всего получаю 18400 рублей. Говорят, что всё правильно ...Новые данные по н...
  • Елена Мамонова
    Поздравляем с возвращением на родную землю!Герой России заме...
  • Михаил Васильев
    Всем доплачивают, одни работающие пенсионеры как изгои!Доплату к пенсии ...

Свыше 100 студентов РГУПС завершают учебные сборы на БАМе

Свыше 100 студентов РГУПС завершают учебные сборы на БАМе

В ходе прохождения стажировки студенты приняли участие в проведении геодезических работ, а также в процессе разработки скального грунта и возведения насыпи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх