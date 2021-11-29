Закон и Порядок

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Как поссорились Ринат Леонидович и Владимир Александрович. Почти по Гоголю

Как поссорились Ринат Леонидович и Владимир Александрович. Почти по Гоголю

Славная бекеша у Рината Леонидовича! отличнейшая! А какие смушки! Фу ты, пропасть, какие смушки! сизые с морозом! Я ставлю бог знает что, если у кого-либо найдутся такие! Взгляните, ради бога, на них, – особенно если он станет с кем-нибудь говорить, – взгляните сбоку: что это за объядение! Описать нельзя: бархат! серебро! огонь! Господи боже мой! Николай Чудотворец, угодник божий! отчего же у меня нет такой бекеши! Он сшил ее тогда еще, когда Леонид Данилович не съехал с Банковой в Киеве.

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