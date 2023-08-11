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Профессор ИКИ РАН Митрофанов: станция «Луна-25» впервые исследует полярный район Луны

Профессор ИКИ РАН Митрофанов: станция «Луна-25» впервые исследует полярный район Луны

Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» состоялся 11 августа. Главная цель миссии — впервые в истории исследовать полярный район Луны, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов сайту телеканала «Звезда».

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