Профессор ИКИ РАН Митрофанов: станция «Луна-25» впервые исследует полярный район Луны

Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» состоялся 11 августа. Главная цель миссии — впервые в истории исследовать полярный район Луны, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов сайту телеканала «Звезда».
Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» состоялся 11 августа. Главная цель миссии — впервые в истории исследовать полярный район Луны, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов сайту телеканала «Звезда».
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