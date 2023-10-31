Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    И славен буду я, пока в подлунном мире хоть будет жив один пиит!  А.С ПушкинМинистр просвещен...
  • Александр
    Хрущеву еще бандеровскую нечисть не припомнили. А пятиэтажки во всем мире подхватили. Правда, потом опомнились.«Доярки Хрущёва»:...
  • Андрей nirVAna
    НЕЗАВИДНАЯ УЧАСТЬ ДЕМОКРАТИЧНЫХ ПЛЕБСОВ СВОБОДЫ"Растить внуков в ...

США требуют от России передать сверхновый военный комплекс в Америку — для «экспертизы»

США требуют от России передать сверхновый военный комплекс в Америку — для «экспертизы»

С очередным громким заявлением в адрес России выступил глава Госдепа США Энтони Блинкен. По его утверждению, Соединенные Штаты «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса в Америку для экспертизы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
t
tatyanadavydkina
Ну что вспомним Задорного &quot; ну тупыыыыыые&quot;. Прямо сразу отгрузили им наше оружие на &quot;экспертизу&quot;. У самих то мозги не работают.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх