Киев делает всё, чтобы осенью в Москве было "жарко". Как заметил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв, враг пристреливается к столице.
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