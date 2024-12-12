Макеевка Уже положили новый асфальт по ул. Металлургическая на участке Заправка — Проходная «площадь».
Макеевка
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Макеевка Уже положили новый асфальт по ул. Металлургическая на участке Заправка — Проходная «площадь».
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