25 лет в эфире: иркутский филиал РТРС отмечает юбилей

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) отметила 25-летний юбилей. Системообразующее предприятие, созданное Указом Президента России в 2001 году, объединило 79 радиотелецентров в единый производственно-технологический комплекс и стало естественной монополией в области связи.