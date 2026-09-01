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Иркутск Сегодня

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25 лет в эфире: иркутский филиал РТРС отмечает юбилей

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) отметила 25-летний юбилей. Системообразующее предприятие, созданное Указом Президента России в 2001 году, объединило 79 радиотелецентров в единый производственно-технологический комплекс и стало естественной монополией в области связи.

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