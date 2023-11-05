Метеоролог спрогнозировал пасмурную неделю в Москве

Погоду в Европейской части России определяет циклон, который медленно движется на восток. Москва попадает в теплый сектор, в результате чего температура воздуха в воскресенье, 5 ноября, и на следующей неделе в столице будет выше нормы.
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