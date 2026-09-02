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Петербуржец забрал цветы у женщины, торговавшей в переходе. Реакция людей оказалась неожиданной

Петербуржец забрал цветы у женщины, торговавшей в переходе. Реакция людей оказалась неожиданной

В соцсетях, где прославился мужчина, досталось не только ему, но и его бывшей жене и даже бывшим работодателям.

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