Шокировала всех: 69-летняя Хакамада снялась в рокерской одежде

Экономисту и журналисту Ирине Хакамаде исполнилось 69 лет. Возраст весьма серьезный и даже многообещающий, но женщина не позволяет себе принимать годы в таком понимании, в котором их принимают многие люди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии