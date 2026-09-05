В День города в Барнауле у АлтГТУ открылась выставка ретротехники

Горожане могут увидеть около 40 экспонатов, включая уникальную копию педальной машины 1896 года В субботу, 5 сентября, в День города, прямо у АлтГТУ им.
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