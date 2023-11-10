«Можно было предотвратить»: почему были сорваны переговоры Украины и РФ

Коллективный Запад, в числе которого страны Североатлантического альянса и Соединенные Штаты, виноват в том, что представители России и Украины не достигли официальных результатов в ходе переговоров в Турции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии