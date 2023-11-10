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«Можно было предотвратить»: почему были сорваны переговоры Украины и РФ

«Можно было предотвратить»: почему были сорваны переговоры Украины и РФ

Коллективный Запад, в числе которого страны Североатлантического альянса и Соединенные Штаты, виноват в том, что представители России и Украины не достигли официальных результатов в ходе переговоров в Турции.

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