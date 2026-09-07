В Майами из-за инцидента с грузовым Boeing 767 погибли пять человек

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, еще несколько получили травмы и были госпитализированы после того, как грузовой самолет Boeing 767, который приступал к выполнению рейса для компании Amazon Prime Air, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Майами (штат Флорида).