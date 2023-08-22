«Оплеуха для либералов!»: В городе Великие Луки открыт памятник Иосифу Сталину. А в Казахстане уничтожен монумент Владимиру Ленину (видео)

Не смотря на молчание федеральных СМИ и отсутствии на церемонии очень официальных и властных лиц, в городе Великие Луки Псковской области на заводе «Микрон» был торжественно открыт памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину в полном ростовом изображении, что встречается крайне редко.