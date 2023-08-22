«Оплеуха для либералов!»: В городе Великие Луки открыт памятник Иосифу Сталину. А в Казахстане уничтожен монумент Владимиру Ленину (видео)
Не смотря на молчание федеральных СМИ и отсутствии на церемонии очень официальных и властных лиц, в городе Великие Луки Псковской области на заводе «Микрон» был торжественно открыт памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину в полном ростовом изображении, что встречается крайне редко.
Комментарии
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Сталин - один из лучших правителей. При нем бы союз не распался бы никогда.
Ага... "Случайно упал памятник Ленину"... ПОДКОВЫРНУЛИ КОВШОМ - это "случайно"?!! Ненавижу таких нагло лгущих людей!!
А США и Западу Казахстан именно для этих целей и нужен. Против России. Личная корысть, наверняка платят, никого из руководителей до добра не доведет.
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