Темы дня

125 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Оплеуха для либералов!»: В городе Великие Луки открыт памятник Иосифу Сталину. А в Казахстане уничтожен монумент Владимиру Ленину (видео)

«Оплеуха для либералов!»: В городе Великие Луки открыт памятник Иосифу Сталину. А в Казахстане уничтожен монумент Владимиру Ленину (видео)

Не смотря на молчание федеральных СМИ и отсутствии на церемонии очень официальных и властных лиц, в городе Великие Луки Псковской области на заводе «Микрон» был торжественно открыт памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину в полном ростовом изображении, что встречается крайне редко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СонЬчиК мустафина
Сталин - один из лучших правителей. При нем бы союз не распался бы никогда.
Ответить
58 мин.
лина любимцева
Ага... &quot;Случайно упал памятник Ленину&quot;... ПОДКОВЫРНУЛИ КОВШОМ - это &quot;случайно&quot;?!! Ненавижу таких нагло лгущих людей!!
Ответить
38 мин.
лл
лина любимцева
А США и Западу Казахстан именно для этих целей и нужен. Против России. Личная корысть, наверняка платят, никого из руководителей до добра не доведет.
Ответить
36 мин.

Картина дня

наверх