Просто оцените, через какую здницу нам приходило пробираться в путешествии по Монголии

Но красивую, бесспорно красивую здницу! Пересматриваю все эти фото, вставляя их в публикацию, и накатывают воспоминания, ностальгия по тому путешествию, огорчение, что оно уже позади, что не побыл дольше, не удлинил маршрут… … хотя упахивались тогда каждый день за рулем по самое не хочу.