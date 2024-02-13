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Дзен Дневник

4 подписчика

Просто оцените, через какую здницу нам приходило пробираться в путешествии по Монголии

Просто оцените, через какую здницу нам приходило пробираться в путешествии по Монголии

Но красивую, бесспорно красивую здницу! Пересматриваю все эти фото, вставляя их в публикацию, и накатывают воспоминания, ностальгия по тому путешествию, огорчение, что оно уже позади, что не побыл дольше, не удлинил маршрут… … хотя упахивались тогда каждый день за рулем по самое не хочу.

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