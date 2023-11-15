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Севший в лужу Буданов теряет веру в победу над Россией

Севший в лужу Буданов теряет веру в победу над Россией

Вполне вероятно, что война между Россией и Украиной не будет завершена в течение десятков лет. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

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