Севший в лужу Буданов теряет веру в победу над Россией

Вполне вероятно, что война между Россией и Украиной не будет завершена в течение десятков лет. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.
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