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Минцифры сообщило о запуске связи 5G в России

Минцифры сообщило о том, что 11 сентября 2026 года в России впервые запустили коммерческие сети связи пятого поколения.

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