В России захотели ужесточить условия возврата новогодних товаров

С инициативой обратились к Анне Поповой Федеральное общество сетевой торговли считает нужным рассмотреть возможность ужесточения условий возврата товаров, которые покупаются исключительно для праздников, а потом возвращаются.
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