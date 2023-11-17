Внедорожники УАЗ получат дизельные моторы от китайской JAC

Автомобили марки УАЗ получат китайские дизельные моторы. Локализированные агрегаты объемом 2,0 и 2,7 литра разработки JAC уже выпускаются в Елабуге и устанавливаются на автомобили Sollers моделей Argo и Atlant.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии