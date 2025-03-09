АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ Среда, 12 марта – вторник, 18 марта Период затмений, который открывается полным лунным затмением утром 14 марта, повлияет на мысли, чувства большинства людей до конца месяца: возрастает нервозность.
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