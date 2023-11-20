Япония завершила третий этап сброса очищенной воды с «Фукусима-1»

Телеканал NHK сообщил, что оператор аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», расположенной в Японии, компания ТЕРСО в настоящий момент завершила третий этап сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в море .
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