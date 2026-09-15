"It's Been A Beautiful Process": "The Lost Boys" Star Maria Wirries On Finding Star, Trusting Her Instincts, And The Power Of "War"

The Lost Boys is one of the most unique shows on Broadway, and star Maria Wirries took us behind the scenes — from her path to Broadway and working with co-star LJ Benet, to the showstopping "War.
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