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Царьград

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Карачаево-Черкесия: развитие горнолыжных курортов и планы до 2035 года

Карачаево-Черкесия: развитие горнолыжных курортов и планы до 2035 года

В Пятигорске пройдет пресс-конференция, посвященная развитию туризма в Карачаево-Черкесии до 2035 года.

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