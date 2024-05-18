Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Есть новые статьи, посмотритеПотерян вертолёт ...
  • Надежда Никитина
    Какие погодные условия? Два других вертолета спокойненько долетели и только именное этот рухнул. Ну, зачем он туда по...Потерян вертолёт ...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Арестов было много  и до инаугурации,внимательно следите за новостями...Как там с арестам...

Страсти по деревянному. Или рубль продолжает шагать по планете.

Страсти по деревянному. Или рубль продолжает шагать по планете.

— Где вы храните сбережения?— В рублях.— Отличное место, никто не догадается искать их там!Если вы вдруг увидели по телевизору странные вытянутые лица экономических экспертов — не спешите искать поломку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Александр Конкин, всё никак не поумнеете? Вы экономист?Опять просто пукнули в лужу...
Ответить
1 д.
Александр Иноземцев
😊 Небольшой ликбез &quot;О слабом/сильным рубле&quot; (https://iz.ru/1447321/sofia-smirnova/kompensatornyi-mekhanizm-chem-slabyi-rubl-vygoden-dlia-ekonomiki) от профессионалов. --- Изложено доступным языком и если голова на месте материал формирует однозначную картину развития экономики России 😉
Ответить
1 д.
A
Air
Все возвращатеся на круги своя!!! Раньше, до фальшивого, пархатого доллара -Самой дорогой  валютой в мире был царский червонец!!! Так оно и будет!!!
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх