Страсти по деревянному. Или рубль продолжает шагать по планете.

Александр Конкин, всё никак не поумнеете? Вы экономист?Опять просто пукнули в лужу...

😊 Небольшой ликбез "О слабом/сильным рубле" (https://iz.ru/1447321/sofia-smirnova/kompensatornyi-mekhanizm-chem-slabyi-rubl-vygoden-dlia-ekonomiki) от профессионалов. --- Изложено доступным языком и если голова на месте материал формирует однозначную картину развития экономики России 😉

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Air

Все возвращатеся на круги своя!!! Раньше, до фальшивого, пархатого доллара -Самой дорогой валютой в мире был царский червонец!!! Так оно и будет!!!