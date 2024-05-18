— Где вы храните сбережения?— В рублях.— Отличное место, никто не догадается искать их там!Если вы вдруг увидели по телевизору странные вытянутые лица экономических экспертов — не спешите искать поломку.
Страсти по деревянному. Или рубль продолжает шагать по планете.
Комментарии
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Людмила Фирстова
Александр Конкин, всё никак не поумнеете? Вы экономист?Опять просто пукнули в лужу...
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1 д.
Александр Иноземцев
😊 Небольшой ликбез "О слабом/сильным рубле" (https://iz.ru/1447321/sofia-smirnova/kompensatornyi-mekhanizm-chem-slabyi-rubl-vygoden-dlia-ekonomiki) от профессионалов. --- Изложено доступным языком и если голова на месте материал формирует однозначную картину развития экономики России 😉
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1 д.
A
Air
Все возвращатеся на круги своя!!! Раньше, до фальшивого, пархатого доллара -Самой дорогой валютой в мире был царский червонец!!! Так оно и будет!!!
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23 час.
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