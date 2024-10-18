В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
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