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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

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