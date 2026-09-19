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Вингер «Атлетико» Баэна: «Ямаль, Родри, Месси — мой топ-3 в этом году. Ради Ламина смотрю матчи «Барселоны»

Вингер «Атлетико» Баэна: «Ямаль, Родри, Месси — мой топ-3 в этом году. Ради Ламина смотрю матчи «Барселоны»

Вингер «Атлетико», чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Алекс Баэна считает, что его партнер по национальной команде — Ламин Ямаль из «Барселоны» — достоин получить «Золотой мяч» в 2026 году.

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