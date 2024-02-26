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За рулем

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Как буксировать автомобиль с АКП – ответ эксперта

Как буксировать автомобиль с АКП – ответ эксперта

Вопрос от читателя «За рулем»:– Почему автомобили с механическими коробками передач можно буксировать на неограниченное расстояние, а с гидромеханическим автоматом – нет?Ответ экспертаАлексей Ревин, редактор:– Условия смазки всех деталей механической коробки передач при буксировке не отличаются от обычной эксплуатации.

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