Как буксировать автомобиль с АКП – ответ эксперта

Вопрос от читателя «За рулем»:– Почему автомобили с механическими коробками передач можно буксировать на неограниченное расстояние, а с гидромеханическим автоматом – нет?Ответ экспертаАлексей Ревин, редактор:– Условия смазки всех деталей механической коробки передач при буксировке не отличаются от обычной эксплуатации.