Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

Водитель "Ауди" попал в ДТП на калужской дороги

Водитель "Ауди" попал в ДТП на калужской дороги

В четверг вечером в Мосальском районе Калужской области произошла авария. По данным полиции, 23 мая около 21 часа на 241 километре автодороги А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль" 51-летний водитель машины Audi 80 ехал в сторону Москвы, не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх