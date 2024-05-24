Водитель "Ауди" попал в ДТП на калужской дороги

В четверг вечером в Мосальском районе Калужской области произошла авария. По данным полиции, 23 мая около 21 часа на 241 километре автодороги А-130 "Москва-Малоярославец-Рославль" 51-летний водитель машины Audi 80 ехал в сторону Москвы, не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.