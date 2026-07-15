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Видновский перинатальный центр провел выездной день открытых дверей

Видновский перинатальный центр провел выездной день открытых дверей

В Видновском перинатальном центре состоялся очередной выездной день открытых дверей для будущих мам. На встречу с заведующей консультативно-диагностическим центром Кристиной Левочкиной пришли 10 беременных женщин.

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