Европейские добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине на стороне России, могут столкнуться с угрозами ультраправых и криминальных элементов из украинской диаспоры, особенно опасаясь за безопасность своих семей.
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