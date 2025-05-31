Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боец заявил об угрозах добровольцам из ЕС со стороны украинской диаспоры

Европейские добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине на стороне России, могут столкнуться с угрозами ультраправых и криминальных элементов из украинской диаспоры, особенно опасаясь за безопасность своих семей.

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