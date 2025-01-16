Депутаты ВСНП из САР Сянган и Аомэнь проинформированы о работе органа

Шэньчжэнь, 15 января /Синьхуа/ -- В среду Всекитайское собрание народных представителей /ВСНП/ проинформировало депутатов из Специальных административных районов Сянган и Аомэнь об основной работе в 2024 году и предварительном плане на 2025 год на заседании, состоявшемся в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая.