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Китай

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Депутаты ВСНП из САР Сянган и Аомэнь проинформированы о работе органа

Шэньчжэнь, 15 января /Синьхуа/ -- В среду Всекитайское собрание народных представителей /ВСНП/ проинформировало депутатов из Специальных административных районов Сянган и Аомэнь об основной работе в 2024 году и предварительном плане на 2025 год на заседании, состоявшемся в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая.

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