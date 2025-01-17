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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин пропустил 4+ шайбы в 11 матчах из 31 в сезоне. Он отразил 19 из 23 бросков в игре с «Флайерс»

Вратарь «Айлендерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:5).  Россиянин отразил 19 из 23 бросков, последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

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