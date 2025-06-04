Льготную ипотеку под 2% предложили выдавать бойцам СВО и их семьям

В Госдуме эта инициатива прорабатывается уже полгода В Госдуму до конца июня планируют внести законопроект, который предусматривает льготную ипотеку для бойцов и ветеранов СВО, а также для членов их семей, пишет "Парламентская газета".
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