Выплаты нефтяникам по топливному демпферу выросли на 55%

В сентябре нефтяные компании получили из бюджета 305,5 млрд рублей по топливному демпферу против 197,3 млрд рублей месяцем ранее.
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