«В этом повороте многие ошибаются». Серхио Перес объяснил аварию в Монреале

«В этом повороте многие ошибаются». Серхио Перес объяснил аварию в МонреалеGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский пилот Red Bull Racing подвел неутешительные итоги гонки в Монреале, которую он начал с 16-го места на решетке и закончил досрочно из-за аварии за 19 кругов до финиша.