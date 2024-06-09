«В этом повороте многие ошибаются». Серхио Перес объяснил аварию в Монреале

«В этом повороте многие ошибаются». Серхио Перес объяснил аварию в МонреалеGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский пилот Red Bull Racing подвел неутешительные итоги гонки в Монреале, которую он начал с 16-го места на решетке и закончил досрочно из-за аварии за 19 кругов до финиша.
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